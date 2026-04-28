«Зонтик» Макрона для Греции

В Турции широкий резонанс вызвала фраза Эммануэля Макрона о том, что, мол, в случае столкновения Афин и Анкары Париж займет сторону греков. Французский и турецкий лидеры и так давно не скрывают своей личной антипатии.

Притом что исторические турецко-греческие противоречия не были погашены даже в результате одновременного включения обоих государств в состав НАТО. И сейчас в Анкаре не скрывают своих претензий на ряд греческих островов. А случившийся в 1970-х раскол Кипра на греческую и турецкую части добавил противоречиям дополнительную остроту.

И все-таки трудно предположить, что французский Иностранный легион вдруг будет брошен на защиту ущемленных греков. Скорее всего, новые «решительные заявления» Макрона вписываются в его разрекламированную стратегию раскрытия над некоторыми натовскими союзниками французского «зонтика безопасности». Включая и ядерный компонент «Форс де Фрап».

Речь идет не о тяжелых баллистических ракетах, установленных на французских ядерных субмаринах, а о крылатых ракетах, способных нести ядерные заряды. Об этом в Париже упоминают все чаще. А нести их должны самолеты «Рафаль». Причем Греция первой из стран НАТО подписала контракт на поставки пока 18 «Рафалей». И в Афинах не скрывали, против кого эти самолеты могут пригодиться. Так что воинственный пиар Макрона явно нацелен на закрепление на греческом рынке вооружений.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше