«Зонтик» Макрона для Греции

Речь идет не о тяжелых баллистических ракетах, установленных на французских ядерных субмаринах, а о крылатых ракетах, способных нести ядерные заряды. Об этом в Париже упоминают все чаще. А нести их должны самолеты «Рафаль». Причем Греция первой из стран НАТО подписала контракт на поставки пока 18 «Рафалей». И в Афинах не скрывали, против кого эти самолеты могут пригодиться. Так что воинственный пиар Макрона явно нацелен на закрепление на греческом рынке вооружений.