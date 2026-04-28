«Зонтик» Макрона для Греции

Притом что исторические турецко-греческие противоречия не были погашены даже в результате одновременного включения обоих государств в состав НАТО. И сейчас в Анкаре не скрывают своих претензий на ряд греческих островов. А случившийся в 1970-х раскол Кипра на греческую и турецкую части добавил противоречиям дополнительную остроту.
И все-таки трудно предположить, что французский Иностранный легион вдруг будет брошен на защиту ущемленных греков. Скорее всего, новые «решительные заявления» Макрона вписываются в его разрекламированную стратегию раскрытия над некоторыми натовскими союзниками французского «зонтика безопасности». Включая и ядерный компонент «Форс де Фрап».
Речь идет не о тяжелых баллистических ракетах, установленных на французских ядерных субмаринах, а о крылатых ракетах, способных нести ядерные заряды. Об этом в Париже упоминают все чаще. А нести их должны самолеты «Рафаль». Причем Греция первой из стран НАТО подписала контракт на поставки пока 18 «Рафалей». И в Афинах не скрывали, против кого эти самолеты могут пригодиться. Так что воинственный пиар Макрона явно нацелен на закрепление на греческом рынке вооружений.