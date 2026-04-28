Срок пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней в год

Постановление об увеличении срока пребывания водителей из СНГ и Грузии в России вступит в силу с 30 июня.

Источник: Комсомольская правда

В России увеличили срок временного пребывания для водителей из стран СНГ и Грузии, которые занимаются международными автомобильными перевозками. Теперь они смогут находиться в стране до 180 суток суммарно в течение одного календарного года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила касаются профессиональных водителей, прибывающих в Россию в безвизовом порядке. Ранее для этой категории действовали более жесткие ограничения по срокам пребывания. Однако теперь власти решили продлить допустимый период нахождения, чтобы упростить работу международных перевозчиков и логистических компаний.

«Увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки», — говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступит в силу с 30 июня. После этого новые правила начнут действовать официально.

Ранее сообщалось, что в российских вузах планируют значительно увеличить количество бюджетных мест по ряду специальностей. В первую очередь это коснется инженерных, естественно-научных и IT-направлений, а также подготовки специалистов в сфере микроэлектроники, робототехники и беспилотных систем.

Узнать больше по теме
СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше