Срок пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней в год

В России увеличили срок временного пребывания для водителей из стран СНГ и Грузии, которые занимаются международными автомобильными перевозками. Теперь они смогут находиться в стране до 180 суток суммарно в течение одного календарного года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые правила касаются профессиональных водителей, прибывающих в Россию в безвизовом порядке. Ранее для этой категории действовали более жесткие ограничения по срокам пребывания. Однако теперь власти решили продлить допустимый период нахождения, чтобы упростить работу международных перевозчиков и логистических компаний.
«Увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки», — говорится в документе.
Отмечается, что постановление вступит в силу с 30 июня. После этого новые правила начнут действовать официально.
