Лукашенко назначил экс-главу МИД Беларуси на новую должность

Сергей Алейник — один из самых опытных белорусских дипломатов. Он родился в Минске в 1965 году, окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Венскую дипломатическую академию. В Министерстве иностранных дел он прошел путь от заместителя секретаря до министра.