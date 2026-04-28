Лукашенко назначил экс-главу МИД Беларуси на новую должность. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, уточнив, что указ подписан во вторник, 28 апреля.
Экс-глава МИД Беларуси Сергей Алейник получил новое назначение — теперь он будет курировать работу по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в качестве национального координатора. На этом посту он сменил Владислава Татариновича, занимавшего этот пост с ноября 2025 года.
Сергей Алейник — один из самых опытных белорусских дипломатов. Он родился в Минске в 1965 году, окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков и Венскую дипломатическую академию. В Министерстве иностранных дел он прошел путь от заместителя секретаря до министра.
До своего нового назначения Сергей Алейник возглавлял в Совете Республики комиссию, которая занимается вопросами международной политики и национальной безопасности. Новое назначение добавит к его обязанностям координацию целого ряда социальных вопросов в области образования, здравоохранения и трудоустройства, а также ключевой задачи Беларуси — развития регионов.
