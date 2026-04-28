Эксперт Пятибратов назвал цель визита Карла III в США

Визит короля Великобритании Карла III в Соединенные Штаты важен для восстановления американо-британских отношений, которые значительно ухудшились за время второго срока американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил доцент Финансового университета Иван Пятибратов.
Эксперт отметил, что глава Белого дома обратился к Великобритании за помощью в оказании давления на Иран и в разблокировке Ормузского пролива. Однако Лондон ограничился лишь официальными заявлениями о поддержке после окончания конфликта, что привело к разногласиям между Трампом и британским премьер-министром Киром Стармером, пояснил политолог.
— Карл III представляет Великобританию несколько в ином ключе. Он обладает большим авторитетом на международной арене. Он попытается донести до Трампа, что Стармер — это не Великобритания, — передает слова Пятибратова Новости Mail.
27 апреля король Карл III и королева Камилла прибыли на базу Эндрюс, где начали свой визит по случаю 250-летия независимости США. Поездка проходит на фоне обострения отношений между странами.
При этом ранее в СМИ утверждали, что Карл III не планирует встречаться с жертвами финансиста Джеффри Эпштейна в рамках своего визита. Изначально на этом настаивала конгрессмен Ро Кханна.