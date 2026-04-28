Орнитологи заявили, что белоплечие орланы остаются зимовать на Камчатке

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Орнитологи Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга обнаружили, что редкие птицы — белоплечие орланы остаются зимовать на Камчатке. Таким образом подтверждена гипотеза, которую ученые проверяли несколько лет, сообщили в пресс-службе КамГУ.
«Орнитологи КамГУ им. Витуса Беринга обнаружили в устьевой части реки Жупанова и в регионе Жупановского лимана зимовочное скопление белоплечих орланов — суммарно более 40 птиц. Находка подтвердила предположение, которое ученые проверяли несколько лет: эти птицы не покидают Камчатку даже в зимние месяцы», — отметили в пресс-службе.
Наблюдения сделаны в ходе мартовской экспедиции 2026 года в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий на 2024−2026 годы, координатором которой выступает КамГУ. Полевые работы провела команда молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем под руководством Мирослава Бабушкина. Общая длина маршрутов в ходе экспедиции составила 545 км, площадь обследованной территории — более 250 кв. км.
Белоплечий орлан — один из крупнейших пернатых хищников планеты, занесенный в Красную книгу России. Река Жупанова — одна из наиболее рыбных рек Камчатки. По наблюдениям орнитологов, доступность корма удерживает птиц на полуострове в холодное время года: орланы кормятся погибшими после нереста лососями и тем, что приносит океан.
«Мы предполагали, что птицы, размножающиеся в бассейне Жупановы, не улетают на зиму — слишком богатая кормовая база. Теперь это подтверждено наблюдениями. Сорок орланов в одном месте в марте — это значимый результат. Он говорит о том, что река Жупанова и Жупановский лиман функционируют как круглогодичный резерват для этого вида», — рассказал Бабушкин, чьи слова приводит пресс-служба.