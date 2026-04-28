Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежском центре «Мой бизнес» пройдет семинар по психологии

Встреча будет полезна всем, кто хочет научиться выстраивать здоровые личные и профессиональные границы.

Источник: Национальные проекты России

Семинар «Самооценка — ключ к профессиональному росту» пройдет 29 апреля в Центре «Мой бизнес» в Воронеже. Мероприятие состоится по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства Воронежской области.

Встреча будет полезна профессионалам, которые сталкиваются с синдромом самозванца или недооценивают свои достижения, а также тем, кто хочет научиться выстраивать здоровые личные и профессиональные границы. Проведет семинар Наталья Зубкова — специалист по этикету и психологии коммуникаций. Участие бесплатное, однако необходима регистрация.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.