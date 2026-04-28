Представители ФАС приостановили закупку оборудования для музея в Ростове

Конкурс на закупку оборудования для ростовского музея приостановили после жалобы.

В Ростовской области специалисты антимонопольной службы (ФАС) после жалобы приостановили тендер на приобретение оборудования для музея в Ростове-на-Дону. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Заказчик — Ростовский областной музей краеведения — планировал приобрести необходимую технику в рамках программы «Развитие культуры и туризма». Речь идет об интерактивных панелях, проекторах, светодиодном экране, сервере и другом оборудовании.

В рамках контракта на указанные цели заложили 55,4 млн рублей. Предполагалось, что заявки будут поступать до 5 мая, а 7 мая собирались подвести итоги. Поставку оборудования требовали в срок до 31 августа 2026 года.

