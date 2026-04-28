Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Мясников назвал еду, из-за которой придется неделями сидеть на горшке

Неправильный режим питания и чрезмерное употребление алкоголя в майские праздники могут нанести серьезный вред желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Что вредит нашему микробиому? Большое количество мяса, часто жирного мяса, вместе с алкоголем — определенный удар по микробиому. У вас может быть нарушение стула только потому, что микробиом на вас обиделся. И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке, — предупредил врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Диетолог Анастасия Тараско рассказала, что в случае переедания на майских праздниках следует вернуться к сбалансированному и регулярному питанию, а также к комфортным физическим нагрузкам. Для сброса веса врач посоветовала попробовать веганскую диету на 1−2 дня, в рамках которых нужно исключить продукты животного происхождения и поэкспериментировать с различными овощами, фруктами и ягодами.

В свою очередь гастроэнтеролог и терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин рассказал, что в майские праздники наблюдается рост случаев обострения заболеваний ЖКТ, печени и желчного пузыря.