Доктор Мясников назвал еду, из-за которой придется неделями сидеть на горшке

Неправильный режим питания и чрезмерное употребление алкоголя в майские праздники могут нанести серьезный вред желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
— Что вредит нашему микробиому? Большое количество мяса, часто жирного мяса, вместе с алкоголем — определенный удар по микробиому. У вас может быть нарушение стула только потому, что микробиом на вас обиделся. И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке, — предупредил врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Диетолог Анастасия Тараско рассказала, что в случае переедания на майских праздниках следует вернуться к сбалансированному и регулярному питанию, а также к комфортным физическим нагрузкам. Для сброса веса врач посоветовала попробовать веганскую диету на 1−2 дня, в рамках которых нужно исключить продукты животного происхождения и поэкспериментировать с различными овощами, фруктами и ягодами.
В свою очередь гастроэнтеролог и терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин рассказал, что в майские праздники наблюдается рост случаев обострения заболеваний ЖКТ, печени и желчного пузыря.