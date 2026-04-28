Два человека пострадали в Белгородской области от ударов авиабомб ВСУ

ВСУ целенаправленно ударили авиационными бомбами по социальному объекту в селе Доброе Грайворонского округа Белгородской области. Двое мужчин получили баротравмы, минно-взрывные травмы, ушибы спины и ног. Об этом 28 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«У пострадавших — состояние средней степени тяжести. Для прохождения дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу № 2 Белгорода. Здание частично разрушено», — написал господин Гладков.

Сегодня "Ъ-Черноземье писал, что в Белгородской области в результате утренней атаки БПЛА погибла фельдшер ФАПа Беловской центральной райбольницы Курской области вместе с мужем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше