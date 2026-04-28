Волонтеры Ростовской области помогут развивать добровольчество

Волонтерская организация Ростовской области «Донволонтер» вошла в число методических центров ассоциации «Добро.рф», которые станут опорными в развитии добровольчества. Это соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщил председатель комитета по молодежной политике региона Олег Отроков.
В рамках сотрудничества с ассоциацией организация займется разработкой и реализацией новых инициатив и проектов, которые помогут тиражировать эффективные модели гражданского участия, прежде всего в вопросах благоустройства на местном уровне. При этом в качестве приоритета определено развитие программ адресной помощи, а также координация волонтеров, участвующих в формировании комфортной городской среды.
«Стать методическим центром “Добро.рф” — это не просто получить статус, а принять на себя конкретные обязательства: разрабатывать понятные методические материалы, обучать волонтерские команды и оказывать практическую поддержку. “Донволонтер” уже много лет системно занимается адресной помощью и вопросами благоустройства. Теперь наш накопленный опыт будет обобщен и передан другим регионам», — отметил Олег Отроков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.