Главные новости за 28 апреля. Ростов-на-Дону и область

Краснодарский краевой суд подтвердил приговор в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой, начальника Судебного департамента в Ростовской области Андрея Рощевского и председателя районного суда Георгия Бондаренко. Елена Золотарева приговорена к 15 годам колонии общего режима со штрафом в 170 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Она также лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.