На Камчатке прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел на Камчатском крае. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и развития кадрового потенциала региона.
«Мы видим, что формат личного общения соискателя и работодателя остается самым эффективным. Прямо на площадке проходили собеседования, открытый отбор на промышленные предприятия, консультации психологов и карьерных наставников. Благодарю всех работодателей, партнеров и команду Кадрового центра за отличную организацию мероприятия», — отметила заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Елена Кучеренко.
Участие в ярмарке приняли 847 человек. Для соискателей более 30 работодателей представили 771 вакансию и подробно рассказали об условиях труда и социальных гарантиях. Чтобы упростить поиск работы, на стендах компаний сразу проводили собеседования. В результате около 300 жителей региона получили предложения от работодателей — от приглашений на интервью до предварительных договоренностей о трудоустройстве.
Помимо встреч с работодателями, на площадке работали специалисты Кадрового центра и приглашенные эксперты. Они консультировали ветеранов СВО и членов их семей, а также помогали другим категориям граждан. Отдельное внимание уделили тем, кто планирует открыть свое дело: будущим и действующим предпринимателям рассказали о мерах господдержки и организовали общение с успешными бизнесменами и самозанятыми.
Дополняла программу практическая часть: участников учили эффективно составлять резюме, проводили профориентационное тестирование и консультировали по возможностям целевого обучения в Камчатском крае. Также в рамках ярмарки прошел Фестиваль профессий, а для старшеклассников подготовили отдельный профориентационный блок. Специальная программа была организована и для участников VIII регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» — граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.