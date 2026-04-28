На Камчатке прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Участие в ярмарке приняли 847 человек. Для соискателей более 30 работодателей представили 771 вакансию и подробно рассказали об условиях труда и социальных гарантиях. Чтобы упростить поиск работы, на стендах компаний сразу проводили собеседования. В результате около 300 жителей региона получили предложения от работодателей — от приглашений на интервью до предварительных договоренностей о трудоустройстве.