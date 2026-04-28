На озере Сайсары в Якутске провели масштабный субботник

Масштабный субботник провели на озере Сайсары в Якутске при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Саха.
Субботник на озере Сайсары объединил около 200 участников. Мероприятие приурочили к XVII Республиканской научно-практической конференции «Отходы в доходы», и в то же время оно стало стартом Всероссийской акции «Вода России» в Якутии.
К уборке подключились представители разных организаций — сотрудники министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии и подведомственных учреждений, Ленского бассейнового водного управления и других ведомств. В результате общей работы волонтеры собрали около 50 мешков мусора и очистили берег озера от отходов, накопившихся за зиму.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.