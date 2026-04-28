В Доме работников искусств в Саратове открыли обновленный Малый зал

Обновленный Малый зал открыли в Саратовском областном Доме работников искусств, сообщили в Министерстве культуры Саратовской области. Модернизация стала возможной благодаря победе учреждения в конкурсе на предоставление субсидий национального проекта «Семья».
После обновления зал будет работать как многофункциональная площадка: там планируют проводить концерты, лекции, мастер-классы и мероприятия, в частности, по «Пушкинской карте». В учреждении установлено современное световое и акустическое оборудование, оно позволит организовывать мероприятия, привлекательные для молодежи, студентов и семей с детьми.
«Благодаря субсидиям мы преображаем творческие площадки, оснащаем их современным оборудованием. Такие проекты делают культуру доступной, укрепляют традиции и создают пространство для творческого общения поколений», — сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.