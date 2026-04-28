Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермь для постоянного пребывания доставили великую святыню с острова Корфу

Жители Прикамья смогут прикоснуться к сапожку святителя Спиридона Тримифунтского.

Источник: Комсомольская правда

В Пермь 28 апреля для постоянного пребывания доставили великую святыню с греческого острова Корфу. В храме во имя Всех Святых на ул. Тихой, 23) свое место занял сапожок святителя Спиридона Тримифунтского.

Святитель Спиридон жил в IV веке на острове Кипре. Он являлся епископом города Тримифунта. После смерти его мощи не подверглись тлению. Сначала они пребывали на Кипре. Затем их перевезли в Константинополь, а после падения Византии — на остров Корфу.

Особенность мощей святителя Спиридона заключается в том, что они сохраняют температуру тела живого человека, а черты его лица остаются узнаваемыми. Другим удивительным явлением считается облачение и обувь святителя, которые со временем изнашиваются, будто он продолжает ходить и помогать людям.

Раз в полгода служители собора на острове Корфу проводят обряд переоблачения мощей. Обувь святителя, мягкие красные бархатные башмачки, за это время получает заломы и потертости. Старую пару снимают и надевают новую. Их не уничтожают, разрезают на мелкие части прямо в храме и раздают паломникам.

По благословению епископа Корфу части изношенной обуви или целые башмачки помещают в ковчежцы и передают другим православным храмам по всему миру.

В пермской митрополии отмечают, что сапожок святителя Спиридонаа — это не просто реликвия, а символ его непрекращающегося служения. Изнашивание и последующее распространение фрагментов сапожка по миру является свидетельством близости святого к верующим и его постоянную готовность прийти на помощь.

К святителю Спиридону Тримифунтскому обращаются за помощью в решении жилищных вопросов, в преодолении финансовых трудностей, в исцелении болезней и в семейном благополучии.