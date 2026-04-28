В Пермь для постоянного пребывания доставили великую святыню с острова Корфу

В Пермь 28 апреля для постоянного пребывания доставили великую святыню с греческого острова Корфу. В храме во имя Всех Святых на ул. Тихой, 23) свое место занял сапожок святителя Спиридона Тримифунтского.
Святитель Спиридон жил в IV веке на острове Кипре. Он являлся епископом города Тримифунта. После смерти его мощи не подверглись тлению. Сначала они пребывали на Кипре. Затем их перевезли в Константинополь, а после падения Византии — на остров Корфу.
Особенность мощей святителя Спиридона заключается в том, что они сохраняют температуру тела живого человека, а черты его лица остаются узнаваемыми. Другим удивительным явлением считается облачение и обувь святителя, которые со временем изнашиваются, будто он продолжает ходить и помогать людям.
Раз в полгода служители собора на острове Корфу проводят обряд переоблачения мощей. Обувь святителя, мягкие красные бархатные башмачки, за это время получает заломы и потертости. Старую пару снимают и надевают новую. Их не уничтожают, разрезают на мелкие части прямо в храме и раздают паломникам.
По благословению епископа Корфу части изношенной обуви или целые башмачки помещают в ковчежцы и передают другим православным храмам по всему миру.
В пермской митрополии отмечают, что сапожок святителя Спиридонаа — это не просто реликвия, а символ его непрекращающегося служения. Изнашивание и последующее распространение фрагментов сапожка по миру является свидетельством близости святого к верующим и его постоянную готовность прийти на помощь.
К святителю Спиридону Тримифунтскому обращаются за помощью в решении жилищных вопросов, в преодолении финансовых трудностей, в исцелении болезней и в семейном благополучии.