В Пермь для постоянного пребывания доставили великую святыню с острова Корфу

Святитель Спиридон жил в IV веке на острове Кипре. Он являлся епископом города Тримифунта. После смерти его мощи не подверглись тлению. Сначала они пребывали на Кипре. Затем их перевезли в Константинополь, а после падения Византии — на остров Корфу.