Сын нижегородского писателя Прилепина отправился на СВО штурмовиком

Сын нижегородского писателя Захара Прилепина Игнат отправился в зону СВО. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя.
Сейчас Игнат находится в расположении штурмового отряда диверсионно-разведывательного подразделения «Родня». Это подразделение было создано Захаром Прилепиным в 2023 году. Оно входит состав интербригады «Пятнашка».
Напомним, что сам Захар приступил к службе в добровольческом корпусе в зоне СВО в ноябре прошлого года. Его контракт истекает в конце мая, но в ТАСС уточнили, что писатель планирует его продлить.
Узнать больше по теме
