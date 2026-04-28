Школа 800 подвела итоги трехлетней работы

Школа 800 подвела итоги первых трех лет своей работы. В торжестве по этому случаю, состоявшемся 28 апреля в корпусе «Верхние Печеры», приняли участие глава региона Глеб Никитин, министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, ректоры вузов, сотрудники и учащиеся Школы 800, их родители. Мероприятие посетил корреспондент ИА «Время Н».
Стартом для Школы 800 стал 2022 год, когда был введен в эксплуатацию корпус «Верхние Печеры» (напомним, что еще два корпуса расположены в Автозаводском и Сормовском районах) и получена лицензия на образовательную деятельность. Уже тогда Школа 800 рассматривалась как образовательный проект федерального уровня.
В 2023 году начался полноценный учебный процесс. В феврале для 500 учеников распахнулись двери корпуса «Верхние Печеры», еще через семь месяцев, в сентябре 2023 года, началось обучение в корпусе «Автозавод». С открытием в 2024 году третьего корпуса Школы 800 учреждение заработало на полную мощность.
Отказавшись от привычной модели репетиторства и натаскивания учеников на экзаменационные задания, Школа 800 построила свою комплексную систему подготовки, включающую не только предметные спецкурсы, но и психологическую подготовку.
В 2025 году первые выпускники сдавали ЕГЭ. Практически каждый третий из них стал высокобалльником, то есть получил свыше 80 баллов как минимум по одной из сдаваемых дисциплин.
«Школа 800 видит свою миссию в том, чтобы своим примером показать, как построить открытую и умную школу. Здесь образовательные результаты становятся основой для осознанного выбора выпускником своего пути к успешной жизни», — отметил директор Марк Сартан.
В настоящее время в трех корпусах обучается 2800 человек в 121 классе. Вместе с количеством детей растет и количество сотрудников: сейчас их уже более 400.
Ранее мы сообщали о подписании нового пятилетнего контракта с директором Школы 800.