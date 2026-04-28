Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОАЭ хотят продолжить сотрудничество с партнерами после выхода из ОПЕК

ОАЭ будут вносить свой вклад в стабильность мирового рынка нефти.

Источник: Комсомольская правда

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены продолжить тесное сотрудничество с партнерами и вносить свой вклад в стабильность мирового рынка нефти. Об этом сообщила глава департамента по стратегическим коммуникациям МИД страны Афра аль-Хамели.

«ОАЭ продолжат тесно сотрудничать с партнерами, углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество и вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью», — отметила она в публикации в соцсети X.

Как писал сайт KP.RU, 28 апреля стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и расширенного альянса ОПЕК+. По данным агентства Reuters, такое решение было принято в целях реализации долгосрочных стратегических и экономических планов страны. Выход состоится с 1 мая текущего года.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше