ОАЭ хотят продолжить сотрудничество с партнерами после выхода из ОПЕК

«ОАЭ продолжат тесно сотрудничать с партнерами, углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество и вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью», — отметила она в публикации в соцсети X.
Как писал сайт KP.RU, 28 апреля стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты решили выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и расширенного альянса ОПЕК+. По данным агентства Reuters, такое решение было принято в целях реализации долгосрочных стратегических и экономических планов страны. Выход состоится с 1 мая текущего года.
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.