В Калининградской области за неделю поймали 22 пьяных водителя

Страшная авария произошла 27 июля. При столкновении двух автомобилей в посёлке Тишино погибли двоюродные брат и сестра. Виновник ДТП был пьян, а за несколько месяцев до этого его лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование на алкоголь.