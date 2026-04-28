В Калининградской области за неделю поймали 22 пьяных водителя. Региональная Госавтоинспекция (ГАИ) приводит статистику с 20 по 26 апреля.
Два автомобилиста уже попадались за нетрезвую еду. Теперь нарушителям грозит уголовная ответственность и изъятие автомобиля с последующим обращением в доход государства.
«С начала 2026 года на дорогах области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием нетрезвых водителей, в которых 17 человек получили ранения и 4 участника погибли», — привели данные в ГАИ.
Страшная авария произошла 27 июля. При столкновении двух автомобилей в посёлке Тишино погибли двоюродные брат и сестра. Виновник ДТП был пьян, а за несколько месяцев до этого его лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование на алкоголь.