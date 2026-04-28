«Антиплагиат» призвал вузы и студентов к диалогу по поводу ИИ

По данным «Антиплагиата», в первом квартале 2026 года признаки использования ИИ были обнаружены в 27% студенческих работах. Год назад показатель составлял 17%. Опрошенные «Ъ-FM» студенты рассказали, что антиплагиат-сервисы во многих случаях стали помечать авторский текст как сгенерированный нейросетью. При наличии хотя бы 1% сгенерированного текста учащегося могут не допустить до защиты дипломной работы, отметили студенты.