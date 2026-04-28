Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Антиплагиат» призвал вузы и студентов к диалогу по поводу ИИ

В сервисе для проверки текстов на уникальность «Антиплагиат» назвали неизбежным массовое использование искусственного интеллекта в образовании. Компания готова к диалогу с вузами и студентами по поводу применения ИИ, сказали в «Антиплагиате».

«Главная угроза здесь — не сама нейросеть, а ситуация, когда студент попадает под подозрение в использовании ИИ, просто потому что работа выполнена качественно», — указано в сообщении в Telegram-канале «Антиплагиата».

По данным «Антиплагиата», в первом квартале 2026 года признаки использования ИИ были обнаружены в 27% студенческих работах. Год назад показатель составлял 17%. Опрошенные «Ъ-FM» студенты рассказали, что антиплагиат-сервисы во многих случаях стали помечать авторский текст как сгенерированный нейросетью. При наличии хотя бы 1% сгенерированного текста учащегося могут не допустить до защиты дипломной работы, отметили студенты.