В центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошел день открытых дверей

«Чем раньше оно обнаружено, тем выше шансы пациента на выздоровление и сохранение качества жизни. Так, в прошедшую субботу бесплатный онкоскрининг прошли 603 человека. Из них у 24 были заподозрены патологии, все пациенты были направлены на более углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе дней открытых дверей свое здоровье проверили свыше 2,9 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.