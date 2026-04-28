В центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья прошел день открытых дверей

День открытых дверей прошел 25 апреля в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В этот день пациенты могли не только проконсультироваться со специалистами, но и пройти ряд обследований: диагностику новообразований кожи, скрининг органов ЖКТ и дыхательных путей. Кроме того, женщинам предлагали цитологическое исследование, маммографию или УЗИ молочных желез, а мужчинам — ПСА-тестирование — анализ для диагностики рака предстательной железы.
«Чем раньше оно обнаружено, тем выше шансы пациента на выздоровление и сохранение качества жизни. Так, в прошедшую субботу бесплатный онкоскрининг прошли 603 человека. Из них у 24 были заподозрены патологии, все пациенты были направлены на более углубленную диагностику. Всего с начала года в ходе дней открытых дверей свое здоровье проверили свыше 2,9 тысячи человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.