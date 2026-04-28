Скончался прославившийся своим необычным семейным союзом украинский блогер

В сети появились сообщения смерти популярного украинского блогера Андрея Багно, прославившегося женитьбой на беременной от другого африканке. Ему было 46 лет.
Фото мужчины в тяжелом состоянии и прощальный текст от имени супруги сначала опубликовали в его личном аккаунте. Однако подписчики усомнились в том, что это правда, предположив взлом.
Информацию позже подтвердил брат блогера Владимир Багно.
Популярность блогеру принес его необычный роман с 22-летней Софией из Кот-д’Ивуара. Через год после знакомства в 2020 году и общения на расстоянии пара решила сыграть свадьбу.
Однако невеста за десять часов до церемонии заявила, что беременна от другого мужчины. Несмотря на неожиданную новость, отменять бракосочетание блогер не стал.
Супруга Багно также подтвердила его смерть, отметив, что он оставил ее с безутешной дочерью.
Причина смерти блогера не сообщается. Однако некоторые подписчики предположили, что связана она могла быть с малярией, о лечении от которой мужчина ранее рассказывал.
