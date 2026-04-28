На улице Бутлерова на юго-западе Москвы возведут новостройку

Новый жилой комплекс построят на улице Бутлерова на юго‑западе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В Коньково по программе реновации появится многоквартирный жилой дом предельной площадью около 34 тысяч квадратных метров. Особый акцент будет сделан на качестве внутреннего пространства: жители получат светлые квартиры с функциональными планировками, просторные входные зоны с современными лифтовыми холлами, а также оборудованные помещения для хранения колясок и велосипедов», — рассказал Владислав Овчинский.
По его словам, прилегающую к новостройке территорию комплексно благоустроят. Основное внимание уделят безопасности, созданию безбарьерной среды и комфортного пространства для отдыха и повседневной активности жителей. Новый ЖК будет расположен в пешей доступности от станции «Калужская» Калужско-Рижской линии метро и Юго-Западного лесопарка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.