Спортзал «Ямал Арены» пополнится новым оборудованием

Около 70 тренажеров и более 400 единиц различного инвентаря закупят для спортивного зала строящегося комплекса «Ямал Арена» в Салехарде, сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Развитие спортивной инфраструктуры отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Заниматься в оборудованном спортивном зале смогут как воспитанники спортшколы «Ямал», так и все желающие жители города. В комплексе площадью 31 тыс. кв. м также разместятся большая ледовая арена с трибуной на 2,8 тыс. зрителей, ледовый корт для тренировок, универсальный 50-метровый бассейн с вышкой для прыжков в воду и трибуной на 500 зрителей, детский бассейн.
Планируется, что «Ямал Арена» станет современной базой для тренировок и активного отдыха. Кроме абонементов в тренажерный зал, комплекс будет предоставлять более 70 различных спортивных и оздоровительных услуг для жителей и рабочих коллективов округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.