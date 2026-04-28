Капсулы времени заложили на местах строительства двух школ в Володарском округе

В Володарском округе на месте строительства двух новых школ заложили капсулы времени. Об этом сообщает глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Общеобразовательная школа по плану сможет принять до 500 ребят. Второй объект — детская школа искусств рассчитана на 150 обучающихся.
Строительство нового образовательного центра позволит перевести учащихся из двух зданий школы № 1. Дети переедут в просторные современные классы, соответствующие всем требованиям.
Особое внимание при возведении обеих школ уделят созданию доступной среды для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим увеличится число школьников в Володарске, который связан с развитием легкой промышленности в округе. Строительство школы будет вестись по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Проект Володарской детской школы искусств реализуется по нацпроекту «Семья». В округе появится специализированное здание, созданное именно для творчества, а не приспособленное под него. В школе искусств будут оборудованы залы для занятий музыкой, художественным творчеством и хореографией. А также в ней будет полноценный концертный зал.
