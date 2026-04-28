Капсулы времени заложили на местах строительства двух школ в Володарском округе

Проект Володарской детской школы искусств реализуется по нацпроекту «Семья». В округе появится специализированное здание, созданное именно для творчества, а не приспособленное под него. В школе искусств будут оборудованы залы для занятий музыкой, художественным творчеством и хореографией. А также в ней будет полноценный концертный зал.