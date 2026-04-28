В подмосковных Химках наградили победителей регионального хакатона

Победителей и призеров регионального хакатона «Цифровые лидеры будущего», который прошел в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», наградили в Химках Московской области. Торжественное мероприятие прошло на базе центра «IT-куб. Химки», сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.
В течение марта и апреля более 30 команд из школ региона соревновались в разработке цифровых проектов на основе реальных кейсов от ведущих предприятий и вузов. В рамках хакатона школьники освоили разработку 3D-моделей, 3D-печать и создание проектов виртуальной реальности. Участники также получили возможность погрузиться в решение реальных инженерных и IT-задач, предложенных партнерами конкурса.
Гран-при хакатона завоевала команда «D& Y» из Внуковской школы Дмитровского городского округа. Кубки за первое место получили команды школ № 30 и «ЛИДЕР» из Химок, а также представители школы «КвантУм» из Звенигорода.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.