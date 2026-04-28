В городе Сибае Республики Башкортостан отремонтируют детсад «Светлячок»

Это важный шаг в создании современных условий для воспитания и развития дошкольников.

Капитальный ремонт детского сада «Светлячок» продолжается в городе Сибае Республики Башкортостан. Новый облик учреждение получит благодаря реализации нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.

На данный момент в детском саду завершаются штукатурные работы в групповых помещениях под покраску. Начата заливка полов, ведется внутренняя разводка системы отопления. Параллельно организованы подготовительные работы по обустройству фасада здания.

«Капитальный ремонт — это важный шаг в создании современных условий для воспитания и развития детей. Мы последовательно движемся к тому, чтобы детский сад полностью соответствовал всем требованиям и ожиданиям родителей», — отметила заведующая детским садом «Светлячок» Альбина Асмандиярова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.