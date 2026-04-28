В магаданском лицее прошла профориентационная встреча

Профориентационная встреча прошла в лицее № 14 им. А. К. Болдырева в Магадане. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.
Для ребят работали тематические площадки по офтальмологии, стоматологии и лабораторной диагностике. На стендах были представлены макеты органов и манекены. На интерактивных станциях учащиеся лицея могли узнать свою группу крови, потренироваться делать внутривенные инъекции на манекене и наглядно изучить строение глаза.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.