Минкультуры: Причиной проверки сериала «Метод 3» стало обращение гражданина

Ранее продюсер сериала Владимир Маслов сообщил, что третий сезон сериала «Метод» удалили из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе «Кинопоиска» отметили, что Министерство культуры России выдало заключение о наличии в сериале материалов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание. Маслов заявил, что авторы сериала запросили у ведомства разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены, поскольку в документах нет конкретных формулировок.