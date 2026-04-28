Минкультуры: Причиной проверки сериала «Метод 3» стало обращение гражданина

Министерство культуры России проверило сериал «Метод 3» на соответствие духовно-нравственным ценностям после получения соответствующего запроса от гражданина. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что заключение на многосерийный фильм «Метод 3» было выдано в рамках обращения гражданина в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства культуры России, передает ТАСС.
Ранее продюсер сериала Владимир Маслов сообщил, что третий сезон сериала «Метод» удалили из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора. В пресс-службе «Кинопоиска» отметили, что Министерство культуры России выдало заключение о наличии в сериале материалов, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание. Маслов заявил, что авторы сериала запросили у ведомства разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены, поскольку в документах нет конкретных формулировок.