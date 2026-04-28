Легенды волгоградского спорта. Владимир Иванов

Владимир Иванов был доверчивым человеком в жизни, поэтому иногда попадал во всякие розыгрыши, которые устраивали его товарищи. Перед мюнхенской Олимпиадой он в составе сборной выезжал на Запад на международный турнир. Это была его первая зарубежная поездка, и естественно, он спросил у более «опытных» по выездам товарищей, что можно взять с собой и продать там без проблем. Шутники-затейники порекомендовали взять сигареты типа «Охотничьих» или «Авроры»: «Уж больно их там уважают и любят», — сказали «товарищи». А для большинства эти сигареты были настолько термоядерные, что их не то чтобы курить — нюхать невозможно! И вот Владимир Романович с полной «балеткой» сигарет отправился за кордон… Далее история умалчивает, как находчивый Владимир Иванов использовал «контрабанду», но в последний день пребывания у него в номере сигарет уже не было, и домой он их не вёз!