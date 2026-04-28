На маршрут Уфа—Белорецк поставят новый «Финист»

С 1 мая 2026 года по маршруту «Восточного экспресса» начнет курсировать новый электропоезд «Финист», сообщили в БППК. Скоростной электропоезд «Финист» серии ЭС105 — это первый отечественный электропоезд двойного питания, способный работать как на постоянном, так и на переменном токе. Благодаря этому станет возможным организовать поэтапную работу по ускорению времени в пути. Время между Уфой и Айгиром сократится на 35 минут.