На маршрут Уфа—Белорецк поставят новый «Финист»

С 1 мая 2026 года по маршруту «Восточного экспресса» начнет курсировать новый электропоезд «Финист», сообщили в БППК. Скоростной электропоезд «Финист» серии ЭС105 — это первый отечественный электропоезд двойного питания, способный работать как на постоянном, так и на переменном токе. Благодаря этому станет возможным организовать поэтапную работу по ускорению времени в пути. Время между Уфой и Айгиром сократится на 35 минут.
График следующий: Уфа (отпр. 07:08) — Айгир (приб. 10:31, отпр. 10:50) — Белорецк (приб. 12:06).
Белорецк (отпр. 17:52) — Айгир (приб. 19:01, отпр. 19:03) — Уфа (приб. 22:19).
Стоимость проезда по маршруту Уфа — Белорецк составляет 959 ₽ 40 коп., по маршруту Уфа — Айгир — 714 ₽ 60 коп. Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов.
Ранее сообщалось о планах приобретения для Башкирии трёх новых «Финистов» — двух на переменном токе и один на постоянном.