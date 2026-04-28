Директор Долиной прокомментировал сообщения об ухудшении состояния певицы

Состояние здоровья российской певицы Ларисы Долиной хорошее и не вызывает опасений. Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал ее директор Сергей Пудовкин.
По его словам, артистка сможет выступить в среду, 29 апреля, как это и было запланировано.
— Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. (…) Если серьезно: все нормально, — сказал Пудовкин.
Директор исполнительницы также призвал журналистов придерживаться этики сохранения персональных данных, в особенности тех, которые касаются медицины, передает ТАСС.
28 апреля в Mash сообщили, что знаменитости стало плохо в ее квартире в Москве. Telegram-канал писал, что она вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Авторы материала добавили, что звезда несколько часов лежит на кровати и не может встать.
Ранее Пудовкин рассказал, что конфликт вокруг недвижимости официально прекращен, но не прошел бесследно для состояния артистки. По его словам, ситуация ударила по каждому из участников процесса. Директор добавил, что «здоровье и нервы не вернешь».