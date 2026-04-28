Главные новости за 28 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Задолженность жителей Воронежской области по микрозаймам в 2025 году увеличилась на 27% до 7,9 млрд руб. Физические и юридические лица заключили с микрофинансовыми организациями 895,3 тыс. договоров займа на общую сумму 22,5 млрд руб. Относительно 2024 года количество оформленных документов увеличилось на 5%, совокупный объем заимствований — на 50%.