Гендиректор ФК «Пари НН» Виталий Карасёв призвал болельщиков сплотиться

Пресс-служба ФК «Пари НН» опубликовало заявление генерального директора клуба Виталия Карасёва, который заявил, что внимательно следит за реакцией болельщиков относительно отставки Алексея Шпилевского.
— Основная причина, почему мы пошли на этот действительно непростой шаг — результат. Это главное в спорте, в футболе, в частности. На данный момент мы находится на 15-м месте. Это не устраивает ни руководство клуба, ни команду, ни болельщиков. С этой точки зрения к концовке чемпионата мы, безусловно, ожидали большего, — отметил Виталий Карасёв.
По словам гендиректора, по ходу сезона команде не хватало стабильности. Качественные матчи, в том числе по результату, сменялись неудачными. В весенней части сезона нижегородцы уступили в важнейших матчах прямым конкурентам.
— Дальше отступать нам было некуда. После матча со «Спартаком», в котором мы также обидно уступили, стало очевидно, что клубу необходимы изменения, поскольку главная задача остается прежней — сохранение места в РПЛ. Чтобы её достичь, нами прикладываются все возможные спортивные способы. Перестановки на посту тренерского штаба — это всегда встряска для команды. На наш взгляд, на оставшиеся туры необходимы новые эмоции, энергия и тактические решения, — отметил Карасёв.
Руководитель клуба добавил, что в клубе до последнего верили в тренерский штаб, ждали результата, но в итоге не дождались.
— В непростой момент я призываю болельщиков сплотиться и в едином порыве поддерживать команду в концовке сезона, борьбе за сохранение места в РПЛ. Верим, что ваша сила, энергия и несгибаемый дух помогут команде решить задачу, — подчеркнул Виталий Карасёв.