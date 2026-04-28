Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов

Необходимо обеспечить бесперебойную работу жизненно важных для россиян ресурсов. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.

— Как уже раньше поручал, (необходимо — прим. «ВМ») обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов, — передает слова главы государства РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Украины, в том числе в контексте будущих выборов в Государственную думу.

21 апреля российский лидер отметил, что грядущие федеральные выборы пройдут в непростых условиях. Однако, по его словам, попытки противника дестабилизировать ситуацию и расколоть общество в период голосования неизбежно будут пресечены.

Президент России 1 апреля во время встречи с представителями ЦИК акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета выборов в Госдуму.