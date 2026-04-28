Путин призвал обеспечить бесперебойную работу жизненно важных сервисов

Необходимо обеспечить бесперебойную работу жизненно важных для россиян ресурсов. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.
— Как уже раньше поручал, (необходимо — прим. «ВМ») обеспечить бесперебойную работу всех жизненно важных для людей сервисов, — передает слова главы государства РИА Новости.
Ранее спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что российские ведомства готовы отражать киберугрозы, исходящие от Украины, в том числе в контексте будущих выборов в Государственную думу.
21 апреля российский лидер отметил, что грядущие федеральные выборы пройдут в непростых условиях. Однако, по его словам, попытки противника дестабилизировать ситуацию и расколоть общество в период голосования неизбежно будут пресечены.
Президент России 1 апреля во время встречи с представителями ЦИК акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета выборов в Госдуму.