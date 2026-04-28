Минстройархитектуры рассказал о сокращении очереди на жилье и кто получает приоритет при его распределении

В Беларуси продолжают сокращать очереди на жилье, уделяя особое внимание льготным категориям граждан. О том, кто имеет преимущество при получении заветных квадратных метров, рассказала начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Василючек в проекте БелТА «Страна говорит».
По словам чиновницы, статистика показывает позитивную динамику: общее количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, постепенно снижается. Если на начало 2025 года в списках числилось 558 тысяч семей, то к январю 2026 года их количество сократилось до 541 тысячи. Уменьшилось и число молодых семей в очереди — с 251 тысячи до 236 тысяч за год.
Главный приоритет при распределении жилья по госзаказу отдается многодетным семьям. Согласно государственным требованиям (Директива № 8), таким семьям должны предложить варианты строительства в течение года после того, как они встали на учет. Также в список «первоочередников» входят дети-сироты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, чернобыльцы и другие льготники.
Особое внимание уделяется многодетным. За прошлый год их число в очереди сократилось почти на полторы тысячи — сейчас жилье ожидают 33,6 тысячи таких семей. По словам Татьяны Василючек, Минстройархитектуры строго следит за тем, чтобы сроки ожидания для них не затягивались. На текущий 2026 год правительство поставило регионам четкую задачу: жилищные условия должны улучшить еще шесть тысяч многодетных семей.
Ранее Белстат составил портрет работающих белорусов: где трудятся и сколько лет сотрудникам.
А еще Лукашенко назначил экс-главу МИД Беларуси на новую должность.
Кроме того, МИД Польши сделал заявление о потеплении отношений с Беларусью.