Путин заявил, что Украина перешла к открытым террористическим методам

Риски террористических угроз на территории России продолжают расти, в том числе на фоне продолжающейся деятельности радикальных группировок и международных террористических структур. Кроме того, руководство Украины и ее покровители перешли к открытым террористическим методам, поскольку страна теряет территории. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил президент России Владимир Путин.
Также он отметил, что на Украине не проводят выборы, но пытаются помешать провести их в России.
— Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения, но и нам пытаются помешать, — подчеркнул глава государства.
Об этом он заявил во время совещания по обеспечению безопасности на выборах, передает ТАСС.
4 марта Владимир Путин назвал терроризмом нападение на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море и отметил, что Россия уже не в первый раз сталкивается с такими действиями.
23 апреля российский лидер высказался, что проблемы с интернетом в крупных городах страны связаны с борьбой против терроризма, и подчеркнул, что работа в этом направлении остается приоритетом.