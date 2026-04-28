Путин заявил, что Украина перешла к открытым террористическим методам

Риски террористических угроз на территории России продолжают расти, в том числе на фоне продолжающейся деятельности радикальных группировок и международных террористических структур. Кроме того, руководство Украины и ее покровители перешли к открытым террористическим методам, поскольку страна теряет территории. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил президент России Владимир Путин.