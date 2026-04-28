Путин: удары ВСУ по Туапсе могут вызвать серьезные экологические последствия

Президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах заявил, что удары вооруженных сил Украины по энергетическим объектам в Туапсе «потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия».

«Правда, вот губернатор только что докладывал — он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Ночью 28 апреля Туапсе подвергся атаке украинских БПЛА. На нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, справиться с которым до сих пор не удалось. Жителей домов рядом с НПЗ эвакуировали. На помощь краснодарским пожарным прибыли сотрудники МЧС из Адыгеи.

