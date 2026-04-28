Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дятлова рассказала о судебных разбирательствах с подрядчиком детской площадки возле Верхнего озера

На улице Курортной демонтировали оборудование.

Власти Калининграда будут судиться с подрядчиком, который оборудовал детскую площадку на улице Курортной. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

Ранее по результатам экспертизы оборудование признали не соответствующим требованиям. Его демонтировали и потребовали заменить.

Эту площадку мы не открыли и пока не открываем. Мы провели экспертизу, подрядчик не согласен с её результатами. Сейчас находимся в судебных разбирательствах. Оборудование и площадка, которые не соответствуют стандартам, не будут открыты, — сказала Дятлова.

Благоустройством детской площадки на улице Курортной занимается ООО «Техстрой Проект». В апреле 2026 года с компанией заключили контракт на 18,7 миллиона рублей.

На территории уложили разноцветное травмобезопасное покрытие. На детской площадке установили комплекс «Башня», скамейки и урны. Кроме того, вдоль игровой зоны обустроили ограждение и высадили кустарники.

В конце прошлого года власти не приняли объект из-за некачественно выполненных работ. Экспертиза выявила проблемы с резиновым покрытием и некоторыми конструкциями, которые нужно было переделать. Площадку планировали открыть после устранения нарушений в апреле.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше