Дятлова рассказала о судебных разбирательствах с подрядчиком детской площадки возле Верхнего озера

Власти Калининграда будут судиться с подрядчиком, который оборудовал детскую площадку на улице Курортной. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
Ранее по результатам экспертизы оборудование признали не соответствующим требованиям. Его демонтировали и потребовали заменить.
Эту площадку мы не открыли и пока не открываем. Мы провели экспертизу, подрядчик не согласен с её результатами. Сейчас находимся в судебных разбирательствах. Оборудование и площадка, которые не соответствуют стандартам, не будут открыты, — сказала Дятлова.
Благоустройством детской площадки на улице Курортной занимается ООО «Техстрой Проект». В апреле 2026 года с компанией заключили контракт на 18,7 миллиона рублей.
На территории уложили разноцветное травмобезопасное покрытие. На детской площадке установили комплекс «Башня», скамейки и урны. Кроме того, вдоль игровой зоны обустроили ограждение и высадили кустарники.
В конце прошлого года власти не приняли объект из-за некачественно выполненных работ. Экспертиза выявила проблемы с резиновым покрытием и некоторыми конструкциями, которые нужно было переделать. Площадку планировали открыть после устранения нарушений в апреле.