Путин: Удар по Туапсе потенциально может вызвать последствия для экологии

Удары ВСУ по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать серьёзные экологические последствия, отметил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

Источник: Life.ru

Он обратил внимание, что киевский режим всё чаще прибегает к открытому террору против РФ и активнее наносит удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Что и произошло в Туапсе.

«Всё чаще наносятся удары и беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьёзные», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, в Туапсе произошёл крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских БПЛА. Власти эвакуировали жителей домов рядом с предприятием. В округе ввели режим ЧС. На место прибыли губернатор Краснодарского края и глава МЧС.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

