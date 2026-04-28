Россия создаст двойник города в дальнем космосе

Российские специалисты начали работать над созданием цифрового двойника города, на котором будут отрабатывать модели производства рациона для внеземных миссий. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
— Они (модели производства рациона — прим. «ВМ») будут выявлять ошибки, с которыми мы должны сталкиваться вживую, — пояснил специалист на полях круглого стола фракции партии «Единая Россия» в Московской городской думе «Космическое предпринимательство: как технологии для космоса становятся решениями для жизни, медицины и городской экономики».
Ведерников добавил, что в рамках создаваемой с помощью искусственного интеллекта модели будут имитироваться условия Луны и Марса. В рамках проекта специалистам предстоит понять, как можно произвести продукты, сохранить урожай, переработать отходы, приготовить пищу и съесть ее с учетом социально-культурных норм в условиях миссии, передает ТАСС.
9 апреля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты просканируют Луну в 2028 году. Он отметил, что в текущем году уже началась разработка приборов для изучения спутника Земли.