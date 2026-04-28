Путин: Экономика России годами работает в условиях внешних вызовов

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал три ключевых фактора роста экономики России до 2036 года. По его словам, демографические изменения становятся одним из ключевых вызовов. Рост продолжительности жизни и старение населения формируют новые требования к пенсионной системе, здравоохранению и социальной сфере. Вторым фактором министр обозначил технологии. Третьим ключевым элементом названа роль России в мировой экономике.