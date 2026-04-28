Трамп пошутил над Карлом III и назвал Британию маленьким государством

Король Британии Карл III прибыл с визитом в США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на торжественной церемонии приветствия британской королевской четы в Белом доме пошутил над Карлом III и назвал Британию маленькой.

«Вы направитесь в конгресс, чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», — сыронизировал республиканец.

Затем глава Белого дома, говоря об исторических связях Вашингтона и Лондона, назвал Соединенное королевство «маленьким». При этом хозяин Овального кабинета вспомнил, что его мать была влюблена в будущего короля — на тот момент еще принца Чарльза. «Моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить?» — сказал Трамп. После чего присутствующие разразились громким смехом.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский президент коснулся плеча короля Британии. Это произошло во время приветственной церемонии по случаю его прибытия в Вашингтон. Издание Daily Mail подчеркнуло, что важным пунктом, неписаным правилом является никогда не инициировать физический контакт с королевской четой.

