Трамп пошутил над Карлом III и назвал Британию маленьким государством

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на торжественной церемонии приветствия британской королевской четы в Белом доме пошутил над Карлом III и назвал Британию маленькой.
«Вы направитесь в конгресс, чтобы произнести речь, которая заставит всех обзавидоваться вашему прекрасному акценту», — сыронизировал республиканец.
Затем глава Белого дома, говоря об исторических связях Вашингтона и Лондона, назвал Соединенное королевство «маленьким». При этом хозяин Овального кабинета вспомнил, что его мать была влюблена в будущего короля — на тот момент еще принца Чарльза. «Моя мать была влюблена в Чарльза, можете в это поверить?» — сказал Трамп. После чего присутствующие разразились громким смехом.
Как писал сайт KP.RU, ранее американский президент коснулся плеча короля Британии. Это произошло во время приветственной церемонии по случаю его прибытия в Вашингтон. Издание Daily Mail подчеркнуло, что важным пунктом, неписаным правилом является никогда не инициировать физический контакт с королевской четой.