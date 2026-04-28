Более 1 млрд рублей выплатят жителям блокадного Ленинграда ко Дню Победы

183 тысячи ветеранов получат выплаты ко Дню Победы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о решении выплатить единовременную помощь 183 тысячам ветеранов ко Дню Победы. Общая сумма выплат составит более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Это решение было озвучено на 31-м съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда, главной темой которого стало сохранение исторической памяти о блокадных днях.
На съезд приехали делегаты из разных регионов России и из-за рубежа, включая тех, кто был эвакуирован детьми и не вернулся в Ленинград. Ветераны активно участвуют в общественной жизни, издают книги, устанавливают памятники и создают маршруты по Зеленому поясу Славы.
— Для нашего города эта встреча — особая. Для нас вы все — ленинградцы, вы все — наши, люди одной судьбы, одной памяти, — отметил Александр Беглов.