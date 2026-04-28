Проверка снятого с проката сериала «Метод 3» началась после обращения гражданина

Минкульт России обнаружил в сериале «Метод 3» материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности. Такое заключение ведомство выдало на основании обращения неназванного гражданина. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры, передает ТАСС.

Сегодня продюсер сериала «Метод 3» Владимир Маслов сообщил об удалении проекта из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви». По его словам, с таким требованием к ним обратился Роскомнадзор. Авторы «Метода» запросили разъяснений, «какие именно нормы закона и традиционные ценности» нарушил сериал, сообщил господин Маслов.

Третий сезон сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли вышел в ноябре 2025 года. Режиссером проекта выступил Юрий Быков. По сюжету главный герой создает спецотдел из пойманных маньяков, помогающих ловить других убийц.