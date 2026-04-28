Проверка снятого с проката сериала «Метод 3» началась после обращения гражданина

Сегодня продюсер сериала «Метод 3» Владимир Маслов сообщил об удалении проекта из онлайн-кинотеатров «Кинопоиск» и «Иви». По его словам, с таким требованием к ним обратился Роскомнадзор. Авторы «Метода» запросили разъяснений, «какие именно нормы закона и традиционные ценности» нарушил сериал, сообщил господин Маслов.