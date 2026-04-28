Телевидению по-прежнему доверяют миллионы

29 апреля 1931 года, времен и поколений 95 лет назад, состоялась трансляция первой телепередачи в СССР. Генеральный директор «Москва Медиа» Игорь Шестаков рассказал «Вечерней Москве», в чем сегодня заключается секрет ТВ.
— Игорь Леонидович, каким было советское телевидение?
— Выверенным. Когда я работал в программе «Время», то каждый сюжет нужно было согласовывать в трех инстанциях. Все изменилось во времена перестройки, появились знаковые для того времени «До и после полуночи», «Взгляд», где в прямом эфире обсуждались самые острые проблемы. Немного программ из той эпохи осталось по сей день — «Что? Где? Когда?», «100 к 1», «Поле чудес».
— Тяжело телевидению конкурировать с интернетом?
— Телевидение — основной медийный элемент, объединяющий нашу огромную страну. Именно оно остается главным источником информации, которому доверяют. Особенно в части новостей — отбором фактов должны заниматься профессионалы, только так можно получить объективно значимую картину дня.
— Какие принципы, заложенные в советское время, актуальны до сих пор?
— Главное, за что сейчас сражаются, — доверие. Это отличало советское ТВ и нынешнее. Это наша фора, и главное — ее не растерять.
ДОСЬЕ.
Игорь Шестаков — медиаменеджер, продюсер. Лауреат премии ТЭФИ. С 2017 года — заместитель генерального директора ВГТРК. С 2015 года — главный продюсер телеканала «Россия». С 2011-го — генеральный директор АО «Москва Медиа», с 2012 года — главный редактор Объединенной редакции московских СМИ «Москва Медиа».