Душил из-за макарон: вскрылась правда взаимоотношений дочери Даны Борисовой с бывшим мужчиной

Дана Борисова вместе с дочерью Полиной появились на модном показе в центре Москвы. Девушки пообщались с журналистами и рассказали, что происходит в их жизни. В частности, раскрыли причины расставания Полины с её бойфрендом, который был старше её на 17 лет. Этот нашумевший роман обсуждала общественность.
По словам гостей, во-первых, информация, которая появилась в интернете, благодаря мужчине, не соответствует действительности. Молодой человек сообщил, что якобы Полина лечилась в рехабе, но оказалось, что это не так.
«Я провела два месяца дома, отдыхала, читала книги, — сообщила Борисова. — Ему просто нужен был постоянно пиар за мой счет».
Также Дана рассказала, почему её дочь все же рассталась с бойфрендом.
"Я была изначально против этих отношений, у них была большая разница в возрасте, и он пытался её перевоспитывать своими старческими взглядами.
Но меня просто шокировала история, когда он души её из-за макарон. Он купил макароны, и ему было необходимо, чтобы в холодильнике были готовые макароны потому что нужно было выпить какую-то утреннюю таблетку после еды. Полина случайно открыла холодильник, увидела макароны и съела их. Человек набросился на неё и стал душить- ну о чем тут можно говорить. Он совершал насилие- моральное и вообще всяческое".
При этом, по словам Полины, её бывший обвинил её в расставании.
«Он считает, что я виновата, что мы расстались. А я теперь не хочу вообще никаких отношений», — заключила Борисова.
Напомним, что дочь ведущей Даны Борисовой встречалась с продюсером, но эти отношения продились всего несколько месяцев.