Путин поручил жестко пресекать провокации перед выборами

Попытки совершения терактов и проявления экстремистского характера, которые в том числе организованы из-за рубежа, в предвыборный период нужно жестко пресекать. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил президент России Владимир Путин.
— Я обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб: самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера, — подчеркнул глава государства во время совещания по обеспечению безопасности на предстоящих выборах.
При этом он выразил уверенность в том, что такие провокации будут проводить, передает ТАСС.
В тот же день российский лидер заявил о продолжающемся росте рисков террористических угроз на территории России, в том числе на фоне деятельности радикальных группировок и международных террористических организаций. Он добавил, что власти Украины и ее покровители перешли к открытым террористическим методам, поскольку страна теряет свои территории.
23 апреля Владимир Путин объяснил, что проблемы с интернетом в крупных городах страны связаны с борьбой против терроризма, и подчеркнул, что работа в этом направлении остается приоритетом.