При атаках дронов в Белгородской области погиб человек и ранены четверо

Один мирный житель погиб, еще четыре человека получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Борисовка Волоконовского округа мужчина погиб при детонации дрона. Мирный житель скончался на месте до прибытия скорой помощи.

В районе поселка Красная Яруга FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Пострадали отец и 18-летний сын: у молодого человека минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги, у его отца, предварительно, баротравма. После оказания помощи в Краснояружской райбольнице обоих доставили в больницу № 2 Белгорода.

Еще одна женщина пострадала при атаке беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского округа — с осколочным ранением спины ее направили на обследование в городскую больницу № 2.

На автодороге Бобрава — Ракитное при детонации дрона баротравму получил водитель «ГАЗели». Он самостоятельно обратился в областную клиническую больницу и после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. У транспортного средства поврежден кузов.

«Вновь тяжелые новости… От очередных террористических атак погиб один мирный житель, четверо получили различные ранения», — написал глава региона.

