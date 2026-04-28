Теннисистка Андреева расплакалась после победы на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась после тяжелой победы над венгеркой Анной Бондарь в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
Россиянка, которая является восьмой ракеткой мира, победила со счетом 6:7 (6:7), 6:3, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 53 минуты.
После победы Андреева пожала руку Бондарь. Спортсменка поблагодарила болельщиков и не смогла сдержать слез. По ходу третьей партии, в которой Андреева упустила преимущество со счета 5:1, она крикнула в сторону своей команды: «Я не чемпионка, я проиграю».
22 апреля стало известно, что некогда первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла пройти во второй круг WTA 1000 в Испании. На первом этапе соревнований спортсменка, представляющая Австралию, уступила украинке Дарье Снигур.
Ранее Мирра Андреева отметила победу во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте необычным перформансом. После матча с американкой Алисией Паркс, обеспечившего ей выход в четвертьфинал, спортсменка обратилась к трибунам с просьбой помочь поздравить ее тренера — легендарную Кончиту Мартинес.